EXCLUSIV | CFR Cluj și Craiova, în conflict deschis! Mara: “Suntem consternați de nesimțirea unor oameni”

CFR Cluj nu este de acord cu ‘înghețarea’ campionatului, pe fondul cazurilor de coronavirus. În exclusivitate la emisiunea ‘Realitatea Sportivă’ , directorul sportiv al campioanei României, Bogdan Mara, a criticat dur propunerea Craiovei.

Universitatea Craiova a cerut amânarea meciului cu FC Botoșani de duminică și testarea de urgență a tuturor jucătorilor din Liga 1.

Liga Profesionistă de Fotbal, prin vocea secretarului general Justin Ștefan, a anunțat că nu ia în calcul suspendarea Ligii 1 sau sancționarea echipelor care raportează cazuri de infectare cu COVID-19.

“Suntem consternați de caracterul, nesimțirea unor oameni care solicită acum întreruperea campionatului. Înainte, când eram noi pe primul loc, nu spuneau asta. Noi puteam să nu-i facem test lui Păun și să jucăm meciul cu FCSB. Dar noi am respectat adversarii, pe noi și competiția. Am anunțat Liga imediat! Cel mai important lucru este sănătatea tuturor în acest moment.

Bineînțeles că nu ne-ar conveni înghețarea campionatului. Nu știu ce sa întâmpla, sperăm să se joace pe teren. Și când am fost pe primul loc am susținut asta. Sperăm să nu fie alte cazuri. Nu știm încă în ce mod a luat virusul Păun“, a spus Bogdan Mara, la emisiunea ‘Realitatea Sportivă’ de la Realitatea Plus.