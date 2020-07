EXCLUSIV | Becali a ofertat un nume mare din fotbal! De ce a fost refuzat: “Vrea să fie cel mai important om din club”

Anghel Iordănescu (70 de ani) a dezvăluit, la emisiunea ‘Realitatea Sportivă’ de la Realitatea Plus , că a fost ofertat de către Gigi Becali pentru a fi antrenor la FCSB. Iordănescu a spus că Becali trebuie să-și schimbe abordarea și să nu mai decidă totul la FCSB.

Anghel Iordănescu este de părere că implicarea totală a lui Gigi Becali la FCSB a afectat performanțele echipei.

Pe de altă parte, fostul selecționer al României l-a lăudat pe Becali pentru faptul că a investit sume importante în fotbalul românesc, pentru transferuri, și a ajutat, indirect, dezvoltarea altor echipe.

“Au fost discuții directe în câteva rânduri cu Gigi Becali, la FCSB. Dar în momentul de față sunt bine așa cum sunt. Cam acum trei ani, după ce am plecat de la Federație. Ce rost mai are să discutăm? E un subiect încheiat, nu mai are niciun sens.

Gigi e greu de schimbat! (râde) Eu cred că, în momentul de față, Gigi Becali își dorește să rămână așa cum este el… să rămână nu numai patron, omul care decide, cel mai important om din club. Dar trebuie să remarcăm și faptul că Gigi Becali a investit cu adevărat la FCSB și indirect în fotbalul românesc. Dacă nu era el, convingerea mea e că fotbalul suferea și mai mult. Multe echipe supraviețuiesc și datorită lui Gigi Becali.

Lăsând la o parte latura sportivă… și aici e o critică pe care i-o aduc… cred că el se mulțumește și satisfacția lui numărul 1 este de a fi omul care decide. Nu-l mai interesează performanța. Cred că greșește că nu-i lasă pe cei pe care îi angajează să ia deciziile, oamenii de fotbal“, a spus Anghel Iordănescu la emisiunea ‘Realitatea Sportivă’ de la Realitatea Plus.