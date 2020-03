EXCLUSIV | ”Baciul” sare în apărarea lui Ianis: ”Nu e Gică! Lăsați-l în pace!”

Gică Popescu a sărit în apărarea lui Ianis Hagi în cadrul emisiunii ”Realitatea Sportivă”.

”Baciul” este de părere că oamenii au așteptări mult prea mari de la fiul ”Regelui”, iar presiunea îl afectează pe Ianis.

Hagi jr. nu a confirmat la Fiorentina și la Genk, însă la Rangers, formație la care este împrumutat de belgieni, a avut prestații foarte bune.

În Scoția, internaționalul român a jucat 7 meciuri în campionat, două partide în Cupă și 2 în în Europa League, fiind decisiv în calificarea formației lui Gerrard în optimile Europa League.

”Ianis e un jucător care a confirmat, dar se vorbește prea mult despre el. Sunt cu lupa pe el. Nu e Gică Hagi, e Ianis Hagi. Când a fost supus presiunii, a jucat incredibil. E un copil la fel ca toți ceilalți. Lăsați-l în pace pe Ianis!

Mult prea multă presiune pe umerii lui. Are calități, a dovedit că poate să fie decisiv. A început foarte bine în Belgia, dar apoi noi am pus întrebări și nu am primit răspuns. Jucătorii tineri au nevoie de susținere. Ianis s-a transferat la Rangers și a făcut diferența. El i-a calificat în optimile Europa League. Are două-trei luni de zile, trebuie răbdare” a declarat Gică Popescu, în exclusivitate, în cadrul emisiunii ”Realitatea Sportivă”.