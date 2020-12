EXCLUSIV | Astra anunță război total cu cei de la ANAD, după suspendarea jucătorilor acuzați de dopaj: “Prejudiciile vor fi enorme!”

Trei jucători de la Astra Giurgiu sunt acuzați că au apelat la un tratament interzis de Agenția Mondială Anti-Doping, astfel că au fost suspendați!

După ce Alexandru Ioniță, Kehinde Fatai și Takayuki Seto au fost acuzați că au apelat la o terapie interzisă de ANAD, aceștia au pierdut dreptul deocamdată de a mai juca fotbal. ANAD a deschis o anchetă deoarece cei trei fotbaliști ar fi apelat la o terapie intravenoasă prin care și-ar fi administrat peste 100 ml de vitamine și minerale în corp, lucru interzis de WADA.

Președintele clubului Astra Giurgiu, Dani Coman, a vorbit în exclusivitate pentru Realitatea Sportivă despre cazul celor trei jucători care nu au drept de joc nici în acest moment. Coman este convins că jucătorii sunt nevinovați și anunță că cei de la ANAD vor plăti prejudicii importante din cauză că au distrus carierele unor jucători pe nedrept.

“Ca și club noi nu am beneficiat în niciun mod de ceea ce au făcut ei și nici nu sunt inculpabili, deoarece ei au mers de capul lor, au făcut-o fără să anunțe conducerea clubului și nici medicul echipei. Pe baza probelor pe care le-am văzut cu toții la dosar, dar și a actelor în sine, pentru că am văzut și noi că nu au făcut mai mult de 100 ml, avem actele doveditoare de la clinică, eu consider că în culpă sunt cei de la ANAD.

Chiar am discutat cu avocatul clubului Astra Giurgiu și prejudiciile vor fi enorme pentru ei, așa că va trebui să se pregătească bine. Noi avem încredere în jucători, pentru că sunt nevinovați și avem actele doveditoare atât clubul, cât și jucătorii și avocații acestora.

Au mers la cacealma cei de la ANAD, treaba lor. Au făcut-o instinctiv, au văzut niște poze pe site-ului clinicii cu jucătorii de la Astra și au zis gata, i-am prins, să vedeți ce le facem. Ei bine, lucrurile nu stau chiar așa. Jucătorii chiar dacă nu au anunțat clubul, au știut că nu se pot face mai mult de 100 ml, iar Takayuki a le-a transmis tuturor acest lucru.

Așa că noi nu am putut beneficia de aportul jucătorilor în acest timp, vom depune plângere împotriva ANAD-ului, iar prejudiciile vor fi mari, de la ceea ce vom face noi ca și club, dar și de la ce vor face jucătorii, pentru că e vorba aici și de carierele lor. Cei de acolo vor trebui să plătească cumva și vor plăti!,a declarat Dani Coman pentru Realitatea Sportivă.

Cei trei fotbaliști de la Astra Giurgiu sunt anchetați pentru dopaj și li s-a interzis chiar să participe la antrenamentele echipei până la finalizarea dosarului. Fosta campioană a României riscă chiar excluderea din campionat, în cazul în care se dovedește că Alexandru Ionuță, Takayuki Seto și Kehinde Fatai sunt vinovați.