EXCLUSIV | A scris istorie în Ghencea și anunță: “Aceea este cea mai frumoasă și cea mai intensă amintire”

Sorin Ghionea (41 de ani) a evoluat la Steaua și la FCSB timp de șapte ani, între 2002 și 2009, timp în care a strâns 130 de partide și a marcat de două ori.

Printre cele mai importante performanțe obținute se numără două titluri de campion (2005 și 2006), o Supercupă a României (2006), o semifinală de Cupa UEFA și trei calificări în Liga Campionilor, unde a marcat un gol.

Fostul stoper a dezvăluit, pentru Realitatea Sportivă, care este cea mai frumoasă amintire din Ghencea.

“Cea mai frumoasă și cea mai intensă amintire, pentru că a fost prima, a fost când am câștigat campionatul în 2004-2005. E un sentiment aparte. Vin dintr-un oraș unde am crescut (n.r.: Galați), unde am debutat în fotbalul profesionist, am învățat tainele fotbalului.

Apoi am ajuns să joc la o echipă care a fost în mintea mea și în sufletul meu dintotdeauna, care a câștigat campionatul după o perioadă de secetă. A fost cea mai frumoasă amintire.

Ulterior au venit și alte campionate câștigate, participări în grupele Cupei UEFA, sau Ligii Campionilor, promovări la echipa națională etc, dar cea mai frumoasă amintire rămâne câștigarea primului titlu. Îmi aduc aminte meciul. S-a disputat în fața propriului public, împotriva Timișoarei. Eu au condus, dar am reușit să întoarcem scorul la 2-1. Au marcat Andrei Cristea și Dică, iar de la ei, Mansour. Cristea a dat gol înainte de pauză, iar Dică apoi, cu capul.

Atunci lucrurile mergeau pe bandă rulantă pentru că și munceam foarte mult. Fără lipsă de modestie, tot nucleul avea valoare“, a declarat Sorin Ghionea, în exclusivitate, pentru Realitatea Sportivă.

Sorin Ghionea a bifat și 13 meciuri în echipa națională. A debutat în 2002, la amicalul România – Ucraina, 4-1. El a mai jucat pentru Oțelul, Rostov, Poli Timișoara, ASA Târgu Mureș, Chiajna sau Viitorul. În prezent, fostul fundaș central deține o școală de fotbal privată, alături de Petre Marin.