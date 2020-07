Evenimentul care i-a dat coșmaruri lui Cristi Borcea! „Acest moment a fost mai greu ca operația pe cord”

Cristi Borcea (50 de ani) a dezvăluit că pierderea campionatului în fața Urziceniului a fost pentru el cel mai dureros moment pe care l-a trăit ca acționar al lui Dinamo.

Dinamo termina în sezonul 2008-2009 la cinci puncte în spatele Unirii Urziceni și rata calificarea în Liga Campionilor.

„Pierderea campionatului cu Urziceni a fost mai greu ca operaţia pe cord când nu ştiam dacă mă trezesc. Cât am stat în detenţie am avut multe nopţi de cearceaf transpirat şi de lacrimi şi de regret că nu am câştigat acel campionat. Şi visul meu de a merge în Liga Campionilor”, a spus Borcea.

„Câinii” au triumfat ultima oară în campionatul României în sezonul în sezonul 2006-2007, când au terminat la șase puncte în fața rivalei Steaua (actuala FCSB).