EUROPA LEAGUE | United a făcut spectacol în Austria! Basel, cu un pas în sferturile de finală. Rezultatele complete

Manchester United s-a deplasat în Austria, unde a jucat împotriva celor de la LASK Linz. Englezii nu le-au dat nicio șansă gazdelor și s-au impus cu 5-0.

Atacantul nigerian Odion Ighalo a deschis scorul cu o reușită de excepție.

The technique from Odion Ighalo on this Man United goal is ABSURD. 💯🤯

În prima repriză s-a marcat un singur gol, iar în repriza secundă formația din Manchester a făcut spectacol.

Galezul Daniel James, veteranul Juan Mata, puștiul-minune Greenwood și Pereira au marcat pentru ”diavoli” și au dus-o pe formația lui Ole Gunnar Solskaer cu un pas în sferturile de finală.

"The goal drought is over!"

Daniel James bags his first goal in 32 games his relief is clear to see 🙏 pic.twitter.com/1E14gUhPqM

