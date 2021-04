Eugen Trică a pus tunurile pe arbitraj, după egalul de la Călărași: “Ar trebui să fim lăsați să jucăm fotbal!”

Antrenorul celor de la FC U Craiova 1948, Eugen Trică, a oferit o primă reacție după egalul echipei sale de pe terenul Dunării Călărași!

Oltenii au bifat al doilea egal din acest play-off al Ligii a 2-a și a ratat șansa de a se distanța în fruntea ierarhiei. FC U Craiova 1948 a remizat pe terenul Dunării Călărași, scor 1-1, și are în acest moment 46 de puncte acumulate, cu trei mai mult decât Rapid și cu patru mai mult față de CS Mioveni.

La finalul partidei din runda cu numărul cinci, Eugen Trică a făcut o scurtă analiză a jocului și a mărturisit că este mulțumit de evoluția elevilor săi. Cu toate acestea, tehnicianul “leilor” a ținut să critice maniera de arbitraj și a tras un semnal de alarmă în privința delegărilor. Trică este de părere că echipele ar trebui să fie lăsate de către “cavalerii fluierului” să joace meciurile corect și nu înțelege de unde există această răutate în fotbalul românesc.

“Sunt mulțumit de joc, nu sunt mulțumit de rezultat. Trebuia să câștigăm, meritam să câștigăm azi. Am avut câteva ocazii, n-am marcat, asta este. Maniera de arbitraj a lăsat din nou de dorit. Eu spun mereu că arbitrii nu sunt pregătiți. Nu se poate așa ceva!

Au fost multe situații judecate pro-Călărași. Am dominat jocul, am avut posesia, am avut ocazii, n-am ce să le reproșez jucătorilor. Nu știu dacă asta este valoarea arbitrilor sau dacă cineva ne vrea răul, dar trebuie să se gândească cineva și la noi, la antrenori. Eu pun suflet, pregătesc bine meciurile și la meci întâlnim o asemenea brigadă. Nu e bine ce se întâmplă, parcă ne-am întors pe vremea lui nea Jean (n.r Pădureanu), Pinalti (n.r Gheorghe Ștefan).

Nu înțeleg de unde apare răutatea asta, noi jucăm fotbal. Ar trebui să fim lăsați să jucăm fotbal. Dacă e fault, dă fault, dacă e aut, dă aut! Nu știu ce se întâmplă cu arbitrii noștri. Mioveni de trei etape este mașinăria de fotbal. Este o echipă bună, solidă, trebuie să câștigăm acest meci. Nu e nimic decis! Se va juca până în ultima etapă”, a spus Eugen Trică, după remiza de la Călărași.