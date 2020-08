Eugen Neagoe, la un pas de moarte! ”N-a mai fost cu noi câteva secunde! A fost dincolo!”

Florin Prunea, fostul președinte al lui Dinamo, a dezvăluit că Eugen Neagoe a fost la un pas de moarte!

Fostul antrenor al formației din Ștefan cel Mare a suferit un infarct în luna iulie a anului trecut, în timpul meciului cu Universitatea Craiova.

Eugen Neagoe și-a amintit de momentele dificile prin care a trecut după ce fostul tehnician al ”câinilor” și a povestit momentul emoționant petrecut la spital.

”Au fost două femei incredibile pe ambulanță. Asistentele care l-au salvat pe Eugen. Când au zis «încarcă»… Știți că șocurile electrice încarcă automat doar când ai puls zero. Altfel ele nu se încarcă în momentul în care le pui pe pacient. Când a spus «încarcă» mi-am dat seama că e puls zero. Neagoe n-a mai fost cu noi… câteva secunde… el a fost dincolo.

Primele lui cuvinte au fost «Unde e Prunea?! Chemați-l pe Prunea!». Am stat lângă el… «Liniștește-te. E bine, suntem aici toți. Du-te la spital». S-a dus la spital, după meci m-am dus la el. Când am ajuns acolo, toate asistentele «Domne, vrea să vorbească cu Prunea!». N-a întrebat de soție sau de fratele lui. Și mi-a zis atunci: «Nu pleca, nu mă lăsa aici singur. Te rog eu, nu pleca, știu că vrei să pleci». Am rămas pentru că a fost o chestie emoțională, dar eu nu aveam ce să caut aici, la Dinamo”, a spus Prunea pentru Gazetă.