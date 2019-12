Dusan Uhrin (52 de ani), antrenorul lui Dinamo, nu și-a pierdut de tot speranța. Antrenorul „câinilor” este încrezător că echipa sa va reuși imposibilul după reluarea campionatului.

Dinamo a pierdut la Botoșani și a ajuns la cea de-a treia înfrângere consecutivă din campionat. ”Câinii” nu vor avea parte de o vacanță liniștită. Echipa din Ștefan cel Mare este la cinci puncte de play-off, iar oficialii clubului nu au timp de pierdut, aceștia vor trebui să găsească o soluție pentru ca echipa să arate mai bine după pauza competițională.

”Este rău. Cred că am pierdut șansele pentru play-off, întotdeauna se întâmplă ceva, nu-mi dau seama ce ar putea să se întâmple. Trebuie să schimbăm ceva în echipa noastră, trebuie să avem jucători cu personalitate, cu caracter. Am luat foarte repede cartonașe galbene, au căzut cam des cei de la Botoșani. Am avut o fază la care puteam să primim penalty, la Perovic. De fiecare dată se întâmplă lucruri rele pentru noi. Când am venit am vrut să obțin maximum. Fiecare moment a fost dificil pentru mine, am muncit din greu. Am încercat să atacăm foarte rapid, am avut oportunități în prima repriză, la finalizare nu ne-am descurcat.

Trebuie să ținem capul sus și să muncim, e posibil să putem construi ceva aici. Nu e imposibil, dar e foarte greu. Trebuie să luăm 12 puncte, ei au 5 peste noi. Trebuie să schimbăm multe lucruri și trebuie să muncim. L-am pierdut pe Nistor astăzi, era foarte important pentru noi. Facem greșeli mari și fără un jucător atât de important e greu”, a spus Uhrin, la finalul partidei.

Botoşani a învins, joi, pe teren propriu, scor 1-0, echipa Dinamo, într-un meci din etapa a XXII-a a Ligii 1. A fost și ultimul meci pe care cele două echipe l-au jucat în acest an.

