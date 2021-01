Eric nu se lasă de fotbal la 35 de ani! Cu ce formaţie se află în negocieri: ,,Am discutat cu ei”

Brazilianul Eric, cel mai bun marcator străin din istoria campionatului de fotbal din România, anunţă că se află în negocieri cu un club din Liga 1.

Jucătorul de 35 de ani s-a despărţit în această iarnă de FC Voluntari, după ce ilfovenii nu s-au mai bazat pe serviciile lui, fiind accidentat.

Acesta nu duce lipsă de oferte şi mărturiseşte că se află în negocieri cu cei de la Gaz Metan Mediaş, echipă la care a mai evoluat în trecut.

,,Îmi doresc foarte mult să termin bine, la un nivel înalt. Am o gândire care spune că trebuie să plec când vreau eu, nu când vrea fotbalul. Am avut o accidentare, sunt sigur că voi reveni. Am discuţii cu Mediaş.

Am fost plecat, m-am săturat de bagaje, i-am promis soţiei mele că a fost ultima dată când îmi fac bagajele. Să vedem dacă rămân la Mediaş! Nu mă văd cu mari şanse de antrenor, deocamdată gândirea mea e de a lucra cu copii, dar nu la nivel profesionist.“, a declarat brazilianul pentru Looksport.

Gaz Metan a fost primul club din România cu care a semnat Eric în 2007, atunci când a venit din Brazilia.

Eric este cel mai bun marcator străin din istoria campionatului de fotbal românesc, cu 65 de reuşite în Liga 1.

250.000 de euro este cota jucătorului de 35 de ani, potrivit transfermarkt.com.