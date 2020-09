Eric le-a pus gând rău roş-albaştrilor: “Sper să primească primul gol!”

Brazilianul Eric le-a pus gând rău roş-albaştrilor! Fără gol primit în primele două etape, FCSB va juca sâmbătă la Voluntari, în etapa a treia din Liga 1.

FC Voluntari s-a încălzit pentru vizita FCSB de sâmbătă: oamenii lui Teja au înscris opt goluri într-un amical cu Petrolul şi vor să le provoace roş-albaştrilor primul pas greşit din actualul sezon. FCSB nu a primit gol în primele trei meciuri oficiale ale sezonului.

FC Voluntari – FCSB se va juca sâmbătă, de la ora 21, pe Stadionul Anghel Iordănescu.

“Sper să primească acum. Ştim că va fi un meci destul de greu, şi noi am făcut patru puncte, sperăm să îi învingem pe FCSB” – a declarat brazilanul lui FC Voluntari.

La Voluntari a ajuns şi fostul stelist Adi Popa. Se antrenează cu echipa lui Mihai Teja şi va semna dacă nu îşi va găsi rapid un alt angajament.

“De câteva săptămâni am venit, mă antrenez cu ei şi încerc să revin la o formă cât mai optim, am nevoie de asemenea antrenamente sub formă de meci amical. Aştept să văd ce se va concretiza, mă gândesc să rămân şi în Liga 1, de ce nu să rămân aici?” – a spus fostul campion din Liga 1.

În amicalul cu Petrolul a evoluat şi spaniolul Pablo de Lucas. Revenit la Voluntari, mijlocaşul ar putea evolua chiar în meciul de sâmbătă cu FCSB.