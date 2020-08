Emil Săndoi îndeamnă la prudență: „E doar un rezultat care păstrează suspansul!”

Chindia Târgoviște s-a impus cu 2-0 în manșa tur a barajului de rămânere/promovare în Liga 1 și a făcut un pas important către un nou sezon în prima ligă fotbaliștică din România.

Emil Săndoi își îndeamnă fotbaliștii la prudență și susține că încă se mai pot produce surprize, în ciuda faptului că echipa sa a controlat jocul din această seară și a părut că nu-i dă nicio șansă divizionarei secunde.

„Nu facem greșeala să ne credem calificați sau învingători. Este o victorie meritată, dar un rezultat care păstrează suspansul. După scorul de acum mi-aș fi dorit ca barajul să se dispute într-o singură manșă.

Am jucat ultimele etape cu cuțitul la os, am sperat până în ultimul moment. Am jucat mereu partide decisive, acum avem o nouă partidă decisivă”, a spus Emil Săndoi după meci.