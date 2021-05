Emil Săndoi, descumpănit după prima înfrângere a Chindiei în play-out: “Așa goluri ciudate nu am văzut de când sunt”

Emil Săndoi, antrenorul Chindiei Târgoviște, a vorbit despre prima înfrângere suferită de dâmbovițeni, în play-out.

„Am primit niște goluiri incredibile. Așa goluri ciudate nu am văzut de când sunt. De asta sunt puțin supărat, băieții au făcut o partidă bună, Popa a avut două ocazii clare, Florea la fel. Am avut vreo cinci sau șase ocazii de a marca. Golurile nici n-au fost ocazii, mă rog! Ăsta este fotbalul.

I-am felicitat în cabină pentru modul în care s-au prezentat astăzi. Lui Șerban i-am spus că va juca cel puțin o repriză, indiferent de cum va juca. Are vreo trei luni de când nu a mai bifat niciun minut. Neicuțescu s-a prezentat bine, și Atanase. Per total, nu cred că am făcut o partidă proastă. Rezultatul ăsta este!

E greu să spun ce voi face până la meciul cu Dinamo. O să punem în balanță, avantaje și dezavantaje, și vom face ce este mai bine pentru echipă”, a spus Săndoi, la finalul partidei.

Viiitorul Constanța a învins-o, în deplasare, pe Chindia Târgoviște, scor 2-0, vineri seară, într-un meci disputat la Buzău, în etapa a 8-a a play-out-ului Ligii 1. Chindia ocupă primul loc, cu 35 de puncte.