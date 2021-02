Edi Iordănescu îl pune la punct pe Becali: ”CFR a dominat competiția ani de-a rândul, celelalte au suferit!”

Gigi Becali a trimis săgeți în Gruia, iar Edi Iordănescu, antrenorul campioanei CFR, i-a dat replica.

Patronul FCSB s-a plâns de arbitraj în Liga 1 și a pus-o la zid pe rivala pentru titlu, spunând că ”CFR nu poate să fie furată! E greu ca hoțul să fie furat!”.

La o zi după declarațiile făcute de Becali, Edi Iordănescu, tehnicianul ”feroviarilor” i-a dat replica latifundiarului din Pipera.

”Ieșirea de ieri a lui Gigi Becali nu e întâmplătoare, își apără interesele, vrea să mute atenția. E ușor să acuzi că CFR are prietenie. CFR a dominat competiția ani de-a rândul, celelalte au suferit.

Așa pot zice și eu de 4-5 greșeli în favoarea lor. Cum a câștigat FCSB la Mediaș? S-a împiedicat în careu și a dat penalty. Mai bine să facem listă cu cine vrem să ne arbitreze, asta e treaba altora.

Eu nu am comentat valoarea arbitrului, am comentat deciziile și maniera de arbitraj. Nu am vorbit de o greșeală mare, ci de cel puțin trei. Au fost două penalty-uri, am avut gol valabil clar, se vedea cu ochiul liber.” a declarat Edi Iordănescu la Digi Sport.