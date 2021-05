Edi Iordănescu, antrenorul echipei CFR Cluj, a văzut și o parte bună pentru campiona en-titre, după înfrângerea suferită în fața celor de la Sepsi.

Tehnicianul etse de părere că după meciul câștigat de covăsneni nu vor mai exista bănuieli de aranjamente între cele două formații

“Adversarul are respectul nostru. Ne-au plăcut când au învins Craiova și FCSB, iar așa trebuie să acceptăm acest moment. Această înfrângere vine în cel mai prost moment posibil pentru noi.

Adversarul a venit, a jucat, iar noi am fost într-o zi în care am simțit că am vrut, dar n-am putut. Am creat prea puțin în prima repriză, am fost pasivi și le-am dat șansa să fie periculoși. Am terminat meciul cu Costache fundaș dreapta, am aruncat toți atacanții în careu, dar cred că ne-a lipsit și șansa. Poate meritam un punct, mai mult clar nu.

Partea bună este că suntem în continuare la mâna noastră și e bine că a căzut un mit. Dacă era vreo urmă de relație între cele două echipe, nu s-ar fi întâmplat ce s-a întâmplat astăzi. Nu avem timp să ne plângem de milă, trebuie să ne ridicăm și să continuăm“, a spus Edi Iordănescu, după meciul cu Sepsi.

CFR Cluj a fost învinsă, luni, pe teren propriu, scor 0-1, de Sepsi Sfântu Gheorghe, într-un meci din etapa a şaptea a play-off-ului Ligii I. În cazul unei victorii a FCSB-ului în partida cu Academica Clinceni, de la ora 21:30, campioana en-titre va coborî pe poziția secundă în detrimentul echipei lui Toni Petrea.