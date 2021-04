Edi Iordănescu, categoric după victoria la limită cu Dinamo: ”M-au interesat punctele”

CFR Cluj a câștigat în Gruia cu Dinamo, scor 1-0, luni seara, în epilogul etapei a 29-a a Ligii 1.

Unicul gol al partidei a fost marcat în minutul 80. Păun i-a centrat lui Omrani, iar francezul a trimis în poarta lui Kongshavn.

În prima repriză a meciului din Gruia, Dinamo a intrat la cabine cu doi jucători mai puțin. Paul Anton și Florin Bejan au fost eliminați de centralul Marcel Bîrsan, în minutele 31 și 37.

La finalul meciului, antrenorului învingătorilor a declarat că l-a interesat doar rezultatul și că este mulțumit de cele trei puncte obținute. De asemenea, Edi Iordănescu a ținut să precizeze că deciziile luate de arbitru sunt corecte. Ba mai mult, a reclamat că CFR nu a primit și două penalty-uri clare în acest meci.

”Să analizăm tot jocul. Până la momentul când a apărut primul roșu, la 11 la 11, am avut două ocazii, două bare. Putea oricare dintre acele situații să intre și vorbeam altfel. Au venit cele două eliminări, din punctul meu de vedere total justificate. M-am uitat și eu pe reluări. La Bejan e henț clar, la Paul fault clar. Nu am înțeles de ce s-a discutat așa mult. Brigada de arbitri a avut un meci foarte greu astăzi și deciziile au fost foarte bune, dar din punctul meu de vedere, trebuie să țip ca să ne facem auziți, am avut și noi două situații în care se puteau acorda două penalty-uri, una la Omrani și un henț clar la Puljic.

Este un alt meci în care portarul advers este din nou omul meciului. A arătat valoare, stare de spirit, siguranță. Nemec a reintrat foarte bine după mult timp, a ținut de minge, a împins liniile adversarului. Și Raul, fundașul central, mi-a plăcut foarte mult. Am avut un joc greu, am muncit, am suferit, dar am creat foarte multe ocazii. Oricare dintre ele dacă intra mai repede probabil că aveam un alt joc. Dar marcând atât de târziu, am gestionat un pic cu tensiune finalul. M-au interesat punctele. Tot ce contează erau punctele. Ne-am apropiat de FCSB, ne-am îndepărtat de Craiova și ne așteaptă un joc infernal duminică (n.r. cu Craiova).

Trebuie să ne revenim mental pentru că am intrat cu putină tensiune după ce s-a întâmplat cu FCSB. A trebuit să recuperăm și jucătorii care au fost împrăștiați prin toate părțile plecați pe la naționale, am avut accidentați pe care i-am recuperat sau jucători care nu s-au antrenat cu echipa. De aia m-a interesat foarte mult rezultatul”, a declarat Edi Iordănescu la finalul meciului.

În urma acestui succes, CFR Cluj acumulează 63 de puncte. Campioana en-titre ocupă locul secund în Liga 1, cu un punct mai puțin decât liderul FCSB. În ultima rundă din sezonul regular, CFR Cluj va evolua în deplasare, cu Craiova.

De partea cealaltă, Dinamo ocupă locul 14, cu 27 de puncte. În ultima rundă, jucătorii pregătiți de Gheorghe Mulțescu vor evolua, pe teren propriu, cu Academica Clinceni.