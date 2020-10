Edi Iordănescu a vorbit despre preluarea Astrei: “M-am bătut întotdeauna ca jucătorii să fie plătiți la timp!”

Astra Giurgiu are un start de sezon total dezamăgitor, fiind ultima în Liga 1 cu doar 5 puncte obținute în cele 8 meciuri disputate!

Edward Iordănescu, ultima dată antrenor al echipei Gaz Metan Mediaș, a vorbit despre posibilitatea de a prelua formația Astra Giurgiu. Iordănescu a dat de înțeles că ar fi tentat să preia clubul giurgiuvean, asta doar dacă patronul Ioan Niculae va rezolva problemele financiare de la echipă.

Ulterior, tehnicianul în vârstă de 42 de ani, a explicat și de ce secundul său antrenează în aceste momente pe fosta campioană a României.

„Sunt obligat să neg pentru că nu am avut nicio implicare și nici nu am în acest moment. Se face o legătură pentru că secundul meu este Radu Alexandru, cel care se ocupă în momentul de față de Astra. A făcut asta la solicitarea lui Dani Coman, cel care este prietenul meu și a apelat la mine pentru ajutor. Mi-am dat acordul deși am avut rețineri. Alex a mers și s-a implicat, dar asta nu mă obligă să vin în perioada următoare.

Există interes din partea Astrei și m-a bucurat acest lucru pentru că asta înseamnă că munca mea a fost apreciată. La Astra sunt anumite probleme și sper ca să se rezolve. Dacă se rezolva, atunci putem să vorbim despre o posibilă colaborare. Eu am sprijinit moral echipa.

Fostul antrenor al giurgiuvenilor a vorbit despre problemele de la echipă și a mărturisit că a mai fost contactat și în trecut de patronul Ioan Niculae pentru a veni la Astra.

Am fost un antrenor care a încercat să își câștige grupul și să îl apropie. M-am bătut întotdeauna ca jucătorii să fie respectați și plătiți la timp. Sunt la Astra Giurgiu jucători alături de care am lucrat. Este important să reușească să gestioneze bine situația, știu că s-au făcut niște sacrificii și s-au plătit niște datorii. Nu uitați că Astra e pe un buget foarte mare de salarii, chiar dacă Alibec a plecat. E dublu față de ceea ce am lăsat data trecută, chiar dacă atunci am terminat pe 4 și am intrat în play-off.

Eu le mulțumesc jucătorilor că au această dorință de a colabora cu mine din nou, dar eu mereu am fost atent când am luat decizii. De când am plecat eu de la Astra am mai fost reapelat de trei ori de patronul de acolo!”, a spus Edi Iordănescu pentru Pro Sport.

Astra este “lanterna roșie” a acestui sezon de Liga 1, cu doar 4 puncte acumulate în cele 8 meciuri disputate în actualul sezon.