Edi Iordănescu a găsit vinovații pentru remiza cu Astra: “Lipsa de inspirație, neșansa și portarul lor”

CFR Cluj a ratat şansa de a urca pe primul loc în clasamentul Ligii I. Ardelenii au egalat cu zece minute în final, în meciul cu Astra, 1-1.

La finalul partidei, antrenorul CFR-ului, Edi Iordănescu, a dat vina pe ghinopn pentru semi-eșecul elevilor săi.

”Am avut un joc pozitiv, am construit, am avut ocazii. Am ajuns de multe ori în ultima treime adversă, în careul lor. Am finalizat situațiile, dar am avut multă neșansă la golul primit, venit pe fondul unui joc bun al nostru. Chiar și așa, cu un gol care îți schimbă starea de spirit, noi am avut inițiativă, ne-am fixat adversarul jos. Am ratat și la 0-1, și la 1-1, e adevărat că și eu au avut o ocazie mare. Am pierdut două puncte astăzi, dar echipa a avut momente bune.

Din păcate, lipsa de inspirație, neșansa și portarul lor, în mare formă azi, ne-au făcut să nu câștigăm. Am avut circulația mingii, am împins jocul, am atacat pe flancuri. Am căutat spațiile, le-am găsit. Ne-am dus după cele trei puncte până în ultimul moment. Atitudinea noastră a fost corectă, iar dacă vom rămâne fideli principiilor noastre, vom avea rezultate pozitive.

Am schimbat șapte jucători față de etapa trecută. Multe schimbări, dar asumate toate. Sunt jucători cu experiență. Trebuie să fim realiști. Suferim din trei în trei zile, pentru că avem jucători în vârstă. Astra a venit la meci după cinci zile de pauză, să nu uităm. E greu, pe un teren înghețat, băieții s-au adaptat greu la suprafață. Suntem neînvinși de când sunt eu aici, mergem să câștigăm runda viitoare.

Toate echipele mele sunt pozitive, uitați-vă. Echipa asta are calitatea necesară. Sunt repere noi, alte mișcări în teren, altă dinamică, e nevoie de timp. Suntem în căutări pentru întăriri, dar prefer să vină cine trebuie, decât să luăm decizii pripite în privința transferurilor”, a spus Edi Iordănescu, după meci, la Digi Sport.

CFR Cluj a remizat cu Astra Giurgiu, 1-1, joi seara, pe teren propriu, în ultimul meci din etapa a 19-a a Ligii I.