Edi Iordănescu a dezvăluit de ce nu a venit la Petrolul! „Am avut discuții și cu liderii suporterilor”

Edi Iordănescu a fost ofertat de Petrolul Ploiești după despărțirea din această vară de Gaz Metan Mediaș, însă tehnicianul a decis să nu dea curs ofertei, deși susține că a fost impresionat de profesionalismul celor de acolo.

Nici discuțiile cu fanii „lupilor galbeni” nu l-au convins pe Iordănescu jr. să meargă la Ploiești. Oficialii s-au mișcat însă foarte bine și au reușit să-l convingă pe Viorel Moldovan, omul care a promovat-o pe Chindia, să preia banca formației ploieștene.

„Am fost abordat într-un mod extrem de profesionist, am fost impresionat. Am simțit multă încredere și determinare în a mă aduce. Am avut discuții și cu liderii suporterilor, m-am bucurat la momentul respectiv și am simțit foarte mult interes și căldura.

Au fost anumite lucruri care m-au făcut să spun nu. E adevărat că și diferența de nivel, fără să fiu răutăcios, dar n-am mai fost pregătit mental. Eu mi-am parcurs niște etape, cu Liga 3, Liga 2. Sunt cu 3 echipe diferite calificate în play-off, am parcurs niște etape natural”, a declarat Edi Iordănescu, la Digi Sport.