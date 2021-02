Formațiile Tottenham Hotspur, Glasgow Rangers, Ajax Amsterdam, Arsenal Londra, Molde, Granada, Șahtior Donețk, Villarreal, Dinamo Kiev, AC Milan, AS Roma, Slavia Praga, Olympiacos, Young Boys Berna, Dinamo Zagreb și Manchester United au obținut calificarea în optimile competiției.

Ianis Hagi a jucat 70 de minute în Rangers – Antwerp 5-2.

Internaționalul român a creat două acțiuni de atac, în urma cărora, scoțienii au înscris. Ianis Hagi putea să înscrie și el în minutul 27, dar portarul belgienilor a apărat șutul său.

„Am început jocul cu multă energie. Știam că puteam să-i prindem pe contraatac, în special cu atacanții pe care îi avem. Ianis Hagi și Morelos au creat multe oportunități, ca de fiecare dată. Am fost de neoprit„, a declarat Ryan Kent pentru BT Sport, citat de Glasgow Times.

Rangers s-a calificat în „optimi” după 9-5 la general.

Well done to the team over the two legs. Delighted to progress to the last 16 again. Let’s look forward to the draw tomorrow 🔴⚪️🔵 https://t.co/o7yccAqkJJ

— Michael Beale (@MichaelBeale) February 25, 2021