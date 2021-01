E limpede acum! De ce s-a ”speriat” Haruț de oferta lui Becali

Gigi Becali a explicat de ce transferul lui Denis Haruț (21 ani) a picat.

Ieri seară, fundașul ajunsese în cantonamentul roș-albaștrilor, iar mutarea era ca și făcută. Becali urma să plătească formației moldave 700.000 de euro.

Totuși, mutarea a picat. Motivul? Haruț nu a fost de acord cu înțelegerea pe care Becali i-a propus-o. Patronul roș-albaștrilor a explicat cum au decurs negocierile.

”FCSB are o regulă: dacă ai 21 de ani sau sub 21 de ani semnezi pe 5 ani și clubul are opțiune pe alți doi ani. La noi nu mai rămâne nimeni liber de contract! Dau bani pe Haruț și nu vreau să mă trezesc că peste doi ani sau trei ani, când explodează, pleacă pe o sumă foarte mică sau nu mai prelungește! Asta a fost toată problema. I-am spus băiatului. Nu m-am certat cu Iftime. Lucrurile sunt clare.

Am stabilit așa: dacă ai până în 21 de ani, semnezi pe 5 ani plus încă 2 ani opțiune. Dacă ai între 21 și 25, semnezi pe 3 ani cu opțiune pe 2 ani. Iar dacă ai peste 25 de ani, semnezi pe un an și clubul are opțiune pe alți trei. Așa e la FCSB și nu ne abatem de la aceste reguli. Totul a plecat de la Tătărușanu. Am plătit o sumă mare pentru un portar, a jucat la noi mulți ani și era portarul naționalei. Nu a mai vrut să semneze și a plecat la Fiorentina gratis! De atunci nu am mai fost prost! Ce vreau să știe toată lumea este că nu va mai exista niciodată un caz Tătărușanu.

Haruț a refuzat să semneze cu FCSB în condițiile care i-au fost oferite, deși el primește la Botoșani 2.500 de euro lunar, iar la București ar fi încasat 11.000 de euro lunar în primul an din contract. Salariul ar fi crescut cu câte o mie de euro lunar în fiecare an și ar fi ajuns la 15.000 de euro în ultima parte din primul contract. După care jucătorul ar mai fi avut o semnătură pentru alți cinci ani, cu salariul lunar plafonat la 15.000 de euro.

Pe lângă salariu, mi-a cerut 500 de euro pentru chirie. Am zis «Ia, tată». Apoi, a zis că vrea și 60.000 de euro avans din salariu, ca să își ia apartament, dar nu îi vrea din primul an, ci să îi eșalonez pe trei ani, ca să nu îi simtă. I-am zis «Bine, tată» și la asta. Dar am ținut și noi să avem acea opțiune de prelungire. De la aia a picat totul.” a declarat Gigi Becali pentru ProSport.

1 milion de euro este cota de piață a lui Haruț, potrivit transfermarkt.com.

În actualul sezon, tânărul fotbalist a bifat 15 apariții pentru FC Botoșani, în toate competițiile.