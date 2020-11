Duckadam nu a fost chemat la inaugurarea noii arene din Ghencea: “Dacă eram invitat mă duceam!”

Noua arenă din Ghencea a fost oficial preluată de către Ministerul Apărării Naționale!

Stadionul din Ghencea a fost finalizat, iar valoarea lucrărilor a ajuns undeva la aproximativ 80 de milioane de euro. În cursul zilei de ieri, arena a fost oficial recepționată de MApN, iar la eveniment au luat parte printre alții, Gică Popescu, Nicușor Dan și Ludovic Orban.

Portarul care a contribuit decisiv la câștigarea Cupei Campionilor Europeni în anul 1986 de către Steaua București, Helmuth Duckadam, nu a fost invitat la inaugurarea noii arene din Ghencea. Legenda “roș-albaștrilor” a declarat că ar fi acceptat să meargă la acest eveniment, în cazul în care ar fi fost invitat. “Eroul de la Sevilla” e convins că pe noua arenă din Ghencea va juca și FCSB.

“Azi am aflat si eu că se face această inaugurare sau ce actiune este in Ghencea. Sincer, dacă eram invitat, vă spun sincer că mă duceam și eu.

Voi spune în continuare că FCSB este Steaua. Consider că și echipa lui Gigi Becali are dreptul să joace pe acest stadion, cum vor avea toate echipele care plătesc. Nu are rost să facem în Ghencea… circul care este la Craiova.

Stadionul este făcut din pani publici și nu ne trebuie scandal. O să vedeți că, până la urmă, și la Craiova o să se găsească înțelegere, iar echipa domnului Mititelu o să fie lăsată să joace pe acel stadion. Așa o să fie și în Ghencea. Nu avem nevoie de scandal în vremurile acestea!”, a declarat Duckadam pentru ProSport.