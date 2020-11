Drama de la Dinamo nu este prima pentru Cosmin Contra: “Am stat un an și ceva și nu am primit nimic!”

Antrenorul dinamoviștilor a declarat în urmă cu câteva zile că meciul cu Viitorul, din Cupa României, va fi ultimul al său pe banca “câinilor”!

Cosmin Contra s-a săturat de promisiunile neonorate ale noilor acționari de la Dinamo și ar fi decis să nu mai continue într-un mediu toxic, așa cum a mărturisit acesta. Alături de jucătorii lui Dinamo, nici “Guriță” nu a primit vreun euro de când a venit la Dinamo, în ciuda faptului că noii investitori spanioli făcuseră promisiuni mărețe.

”Nu-mi convine că am fost naiv și am crezut într-un om (n.r. – Pablo Cortacero), că poate fi un proiect. Mi-aș dori în ceasul al 12-lea să se întâmple ce s-a promis. Luni se vor face 100 de zile în care n-am primit niciun euro din salariu. Nici eu, nici jucătorii!”a declarat Contra după meciul cu Viitorul.

Contra a declarat că această aventură de la Dinamo va fi ultima a sa în România, deoarece consideră că în fotbalul din țara noastră nu s-a schimbat absolut nimic și este greu să faci performanță. Ulterior, “Guriță” a vorbit și despre un alt episod asemănător cu cel de la Dinamo, din perioada când acesta o antrena pe Politehnica Timișoara.

”N-am luat niciun ban de la Timișoara. Nimic, nimic! Am stat un an şi ceva la Timişoara (n.r. – în Banat a fost și jucător, înainte să fie numit antrenor) şi nu am luat niciun ban. Când se făceau plăţile, mie îmi ziceau că eu am bani. Dar eu munceam pentru ei. Tot timpul ziceau că eu am bani. N-am fost niciodată să pun presiune sau să fac scandal”, a spus fostul selecționer, pentru GSP.ro.

Cosmin Contra a antrenat formația Politehnica Timișoara începând cu luna septembrie a anului 2010, bănățenii fiind prima echipă condusă din postura de antrenor de Guriță.