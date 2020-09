Dragomir, Iordănescu, Dinu şi Pancu, aleşi la Bucureşti! Marius Stan, eşec usturător la Galaţi

View this post on Instagram

Cred că puțini dintre voi știu că eu fac politică de aproape 8 ani de zile, am 2 mandate de consilier județean, secretar regional PNL România, prim-vicepreședinte TNL România, funcții pentru care am muncit foarte mult și nu am ars nici o etapă pentru a le merita! Am intrat în politică dintr-o frustrare. Mereu când mergeam la o competiție internațională, noi, sportivii români, eram priviți ca niște paria, hoți, ultimii din Europa! Cred că așa este privită diaspora românească, oameni care caută un viitor mai bun pentru famiile lor! Eu sunt un luptător și prefer să merg la razboi decât să stau și sa comentez de pe margine. Nu-mi pasă ce zic cârcotașii, sunt un om asumat și cred că schimbarea o poate face generația noastra! Politica m-a ajutat să ma dezvolt personal și să-mi depășesc multe limite, am cunoscut oameni de calitate, mi-am făcut prieteni adevărați! În același timp, am avut foarte multe dezamăgiri, supărări, câteodată mă întrebam "ce caut eu aici"?! Sunt multe jigodii în politică, fără caracter, oameni care sunt în stare să te pupe și în fund ca să prindă o funcție. Mereu mă întreb dacă o să se schimbe vreodată clasa politică. Am avut un moment când efectiv am vrut să renunț la tot și să-mi văd de viața mea de sportiv și promotor, până când am primit un telefon de la bunul meu prieten George Stângă și mi-a făcut propunerea să fiu alături de el pentru candidatura la Consiliul Județean Galați. La început am fost sceptic, de prea multe ori m-am ars ca să mai cred încă o dată, apoi mi-am amintit cât de mult am suferit să ajung unde sunt acum. Până la urmă sunt Moroșanu și am câștigat uneori meciuri imposibile și doar voința și ambiția m-au ajutat să-mi depășesc condiția! Atunci am decis să mai dau o ultimă șansă politicii, mergând alături de George Stângă pentru încă un mandat de consilier județean. Sportul în România este în perfuzii și slab finanțat de Guvernul României. Trebuie să o luăm de la capăt, începând de la cluburile sportive comunale, apoi cele de liceu, până la cele profesioniste. Consiliul Județean este un miniguvern la nivel de județ si trebuie să fie principalul susținător al sportului de masă. Dacă acest proiect pilot o să reușească în Galaț