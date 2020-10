Dosar pe numele lui Cristiano Ronaldo!! Ce riscă fostul “Balon de Aur”!

Atacantul portughez, Cristiano Ronaldo, știa că există riscul să ia coronavirus de la membrii staff-ului lui Juventus, dar a refuzat izolarea la club.

Pe 4 octombrie, oficialii celor de la Juventus, le-au cerut tututor jucătorilor să rămână în izolare la hotel, după ce doi membri din cadrul staff-ului tehnic au ieșit pozitiv, înaintea partidei cu Napoli din Seria A.

Fostul “Balon de Aur” a refuzat în stilul lui arogant să stea în izolare, acesta plecând acasă și a doua zi a zburat spre Portugalia pentru reunirea naționalei.

Procuratura din Torino a deschis un dosar penal împotriva lusitanului fiindcă nu a respectat regulile de izolare și riscă sa fie amendat.

“A încălcat articolul 650 din Codul Penal și va fi amendat” scrie Gazzetta dello Sport.

Antrenorul Portugaliei, Fernando Santos, a declarat, marti, într-o conferintă de presă, că atacantul se simte bine după ce a fost testat pozitiv cu noul coronavirus.

“Cristiano e foarte bine, este asimptomatic. El este izolat. Spune doar că vrea să joace”, a declarat Santos, potrivit lefigaro.fr.

