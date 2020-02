Universitatea Craiova nu poate reuşi ultimul transfer dorit în această iarnă. Jucătorul dorit de conducerea oltenilor a fost declarat netransferabil.

La 35 de ani, Marius Constantin este fundaşul pe care Craiova l-a dorit pentru a ataca titlul în Liga 1. Evoluţiile constante de la Gaz Metan Mediaş au adus mai multe oferte pe numele fostului rapidist. Gaz Metan nu concepe însă să se despartă de jucătorul de bază în planurile lui Edward Iordănescu.

”Marius Constantin mai are contract până în iunie 2021. Nu pleacă nimeni! Nici dacă primesc două milioane de euro. Antrenorul e profesionist și am discutat că nu pleacă nimeni și nu vine nimeni. Marius Constantin e netransferabil și să știți că am avut două oferte. Am avut una de la Craiova și încă două. Nu am de ce să bulversez echipa pentru că nu vine și nu pleacă nimeni. Să vedem ce înseamnă Marius Constantin la Mediaș. Să vedem dacă cifrele InStat arată că are 35 de ani. De ce mai avem contract până în 2021? El face parte din proiectul echipei, e un om de bază aici, are și el proiectul lui pe plan personal la Mediaș. Ne-am înțeles și și-a prelungit contractul până în 2021”, a spus Ioan Mărginean, preşedintele lui Gaz Metan.

FC Braşov, Rapid, Vaslui, Târgu Mureş, Jiangsu (China) şi Viitorul sunt echipele la care a evoluat de-a lungul carierei Marius Constantin. Fundaşul consacrat la Rapid are şi patru selecţii în echipa naţională.