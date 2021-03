Dorinel Munteanu trage un semnal de alarmă înainte meciul cu Macedonia de Nord: “Un meci extrem de greu!”

Dorinel Munteanu trage un semnal de alarmă înaintea meciul cu Macedonia de Nord.

Prima reprezentativă a României, condusă de selecționerul Mirel Rădoi va disputa prima partidă din preliminariile CM în compania Macedoniei de Nord în această seară pe Arena Națională.

Dorinel Munteanu, fost component al Generației de Aur consideră că primul din campania din calificare de la Campionatul Mondial din Qatar 2020 va fi foarte dificil.

Dorinel Munteanu crede că lipsa lui Mirel Rădoi de pe banca tehnică în primul meci va conta mult, dar acest lucru nu trebuie să îi afecteze pe jucători. Cel mai selecționat jucător de la prima reprezentativă a României, Dorinel Munteanu spune că obiectivul real este locul doi în grupă.

“E o pierdere pentru echipa noastră naţională că Mirel nu este pe bancă, de acolo putea trimite mai direct impulsurile către echipă, dar probabil se va ocupa staff-ul său.

E un meci extrem de greu, nu numai din prisma adversarului, ci şi din punctul nostru de vedere. Nu ştim nici noi în ce stadiu suntem, e primul joc în această campanie. Chiar dacă unii jucători sunt într-o formă destul de bună, nu ştim la nivelul echipei cum se prezintă. Dar noi seprăm ca la început de drum să obţinem o victorie astăzi.

Obiectivul real este într-adevăr locul doi. Trebuie să ne gândim că plecăm cu şansa a doua, dacă suntem cu capul pe umeri. Un rezultat bun cu Germania ar fi un bonus, un plus, dar ţinta noastră cred că va fi locul doi. Cred că am putea spera la acest loc doi. Trebuie însă să trecem cu bine peste meciul din această seară. Macedonia are jucători foarte puternici, experimentaţi, care joacă în străinătate. Va fi foarte, foarte greu.

Nu au dreptate cei care vorbesc despre Germania, pentru că au şi au avut tot timpul un potenţial foarte mare de selecţie, cu jucători extrem de valoroşi în campionatul intern. Germania este o forţă, chiar dacă selecţionerul pleacă. El pleacă după foarte mulţi ani, lasă locul altuia, nu este demis”, a declarat Dorinel Munteanu pentru Look Sport.