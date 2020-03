Donald Trump a făcut anunțul! Ce decizie au luat americanii în privința Jocurilor Olimpice

Donald Trump, președintele Statelor Unite, a declarat că America se va conforma deciziei pe care o vor lua oficialii japonezi.

„Ne vom ghida după dorinţa prim-ministrului japonez Abe, un mare prieten al Statelor Unite, un om care a făcut o treabă magnifică pentru găzduirea Jocurilor Olimpice, în legătură cu participarea la Jocuri. El va lua decizia potrivită!”, a scris Donald Trump pe Twitter.

We will be guided by the wishes of Prime Minister Abe of Japan, a great friend of the United States and a man who has done a magnificent job on the Olympic Venue, as to attending the Olympic Games in Japan. He will make the proper decision!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 23, 2020