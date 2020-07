Discursul lui Mircea Lucescu pentru jucătorii de la Dinamo. “Aceste momente vă vor marca toată viața”

Mircea Lucescu a oferit mai multe detalii despre vizita pe care a efectuat-o în cantonamentul lui Dinamo, de la Săftică, pe fondul depistării celor șase cazuri de infectare cu noul coronavirus în rândul unor jucători. ‘Il Luce’ a dezvăluit că le-a transmis ‘câinilor roșii’ să dea totul pentru suporteri și să evite să fie protagoniștii unei premiere negative în istoria clubului – retrogradarea.

Mircea Lucescu a respectat toate recomandările autorităților, pe fondul pandemiei de coronavirus. A purtat mască și a păstrat distanța față de jucătorii de la Dinamo.

Prin vocea directorului general Bogdan Bălănescu, Dinamo a cerut suspendarea Ligii 1, după ce șase jucători au fost testați pozitiv la COVID-19.

“N-a fost niciun fel de problemă. Am răspuns chemării din DDB. Am acceptat această invitație, ne-am dus acolo. Totul s-a petrecut respectând toate regulile. Am rămas afară, n-am dat mâna cu niciun jucător, aveam mască.

I-am așezat pe jucători în semicerc, pe terenul de joc, și le-am vorbit puțin despre istoria lui Dinamo, oameni, performanță. Erau foarte atenți. Sunt marcați și ei! Le-am spus <Dacă reușiți să vă salvați în condițiile astea ar fi extraordinar. Ați face asta pentru suporteri în primul rând! Dacă nu reușiți să vă salvați, aceste momente vă vor marca toată viața fotbalistică! Nimeni nu vă poate ajuta, doar voi>.

Azi dimineață am rămas extrem de surprins. Bineînțeles că o să mă testez. Rămân în casă până luni, apoi mă duc să fac testul, împreună cu soția. Să sperăm că și jucătorii își revin. Din ce am înțeles, jucătorii sunt cazați într-o vilă la Săftica. Au condiții bune“, a spus Mircea Lucescu la DigiSport.