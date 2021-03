Dinamovistul desființat de Florin Prunea după eșecul cu Poli Iași: ”E un chin să joace! Patru kilograme în plus”

Meciul dintre Politehnica Iaşi şi Dinamo Bucureşti, din etapa a 28-a a Ligii 1, disputat în Copou, s-a terminat cu victoria gazdelor, scor 1-0.

Singurul gol al partidei din Moldova a fost înscris de Djuranovic, în minutul 62, după ce a fost lăsat singur cu portarul de Calcan.

Fostul conducător și jucător al lui Dinamo, Florin Prunea, și-a ieșit din minți după meci și a avut un atac dur la adresa lui Gevaro Nepomuceno (28 ani). Extrema din Curacao a venit liber de contract, la începtutul acestui an, de la FC Halifax Town (liga a 5-a din Anglia). Fostul portar a spus că jucătorul menționat nu este pus la punct cu condiția fizică și are kilograme în plus.

”Mă uit la băiatul ăsta, la Nepomuceno. E un chin să joace. Cred că are cel puțin patru kilograme în plus”, a fost reacția lui Florin Prunea la adresa internaționalului din Curacao, conform Digi Sport.

Totodată, Dinamo nu s-a putut impune în Copou și din cauza problemelor din ofensivă, este de părere și Daniel Pancu. Fostul antrenor de la Poli Iași chiar a pariat că formația pregătită de Nicolo Napoli va prinde cel puțin un loc de baraj la finalul play-out-ului.

”Aveam impresia că Dinamo, dacă mai juca două zile, tot nu marca. Eu pariez că Poli Iași va prinde locul de baraj, acum pun pariul”, a declarat Daniel Pancu, conform sursei menționate.

În urma acestui rezultat, Dinamo se află pe locul 14 în Liga 1, cu 27 de puncte acumulate în cele 28 de partide disputate în campionat.

De cealaltă parte, Politehnica Iaşi se află pe ultimul loc în Liga 1, cu 19 puncte acumulate în cele 27 de meciuri jucate până acum.