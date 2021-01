Dinamovistul care îl aşteaptă pe Borcea: “Vom deveni o forţă!”

Sătui de situaţia fără ieşire de la club, dinamoviştii speră într-o salvare miraculoasă. Unul dintre cei mai vechi jucători din Ştefan cel Mare speră într-o revenire a lui Cristi Borcea la club.

În vârstă de 21 de ani, Ricardo Grigore a recunoscut că situaţia de la echipă este critică. Fundaşul central îşi pune încă speranţele în fostul acţionar al clubului din Ştefan cel Mare.

”Dacă domnul Borcea va veni, cred că se vor rezolva toate problemele din punct de vedere financiar. Nu-l văd chiar atât de decis să vină şi a spus că nu vrea să se întoarcă în fotbal. Dacă dânsul va vrea să vină la Dinamo, Dinamo va deveni o forţă. Să vină un om care poate să conducă şi să aducă liniştea tuturor jucătorilor şi suporterilor” – a declarat Ricardo Grigore pentru Telekom Sport.

Cristi Borcea a declarat recent pentru Realitatea Sportivă că nu se pune problema unei noi implicări în fotbal. A lăsat însă şi o portiţă deschisă pentru un eventual sprijin acordat clubului favorit.

”Am dat prea mult şi am suferit prea mult. Am stat peste 5 ani din cauza acestui fenomen. Am operaţie pe cord deschis. E o tensiune ieşită din comun. Să stai 20 de ani conducător şi să ai asemenea performanţe… Dacă s-ar uni suporterii, Dinamo ar ajunge la un milion şi ceva şi ar ţine din abonamente. Să închirieze Arcul de Triumf. Dacă fac aşa, le iau toate lojele. Dau 300.000 numai să fie un ajutor. Să mă implic nu! Patrick dacă hotărăşte. A fost entuziast, dar când a văzut prin ce am trecut… Dacă vindeam vreun jucător plângea” – a spus Borcea.