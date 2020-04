Dinamoviștii sunt neplătiți de aproape 3 luni! Dănciulescu: “Domnul Negoiță nu va lăsa echipa să moară”

Ionuț Negoiță a anunțat ieri că Dinamo mai are nevoie de 200.000 de euro pentru obținerea licenței în Liga 1. Acționarul majoritar al ‘câinilor roșii’ a subliniat că viitorul clubului este sumbru, dacă nu vor apărea investitori. Ionel Dănciulescu, team manager la Dinamo, este convins că Negoiță se va asigura că acest club nu va ajunge în faliment.

Ionuț Negoiță a precizat că situația nu mai depinde de el, întrucât le-a promis suporterilor că va rămâne alături de echipă doar până în primăvară.

Pe 15 aprilie, fotbaliștii și staff-ul de la Dinamo vor ajunge la 3 luni în care nu și-au primit salariile!

“Cu domnul Negoiță am avut o relație corectă și normală. Eu nu am încercat de-a lungul vremii decât să ajut. Tot ce am făcut am făcut să ajut această echipă. Am înțeles că unul dintre hotelurile dânsului este gazdă pentru mai mulți medici.

Dânsul a spus că nu-l mai interesează deloc echipa, că trebuie să ne autofinanțăm. Sunt convins că Dinamo nu va muri. Domnul Negoiță, cum a ajutat echipa în acel moment greu, nu va lăsa echipa să moară.

Clubul va trebui să plătească minimum un salariu sau două salarii, e literă de lege. Am și vorbit cu Bogdan (n.a. – Bălănescu, director general la Dinamo) și va încerca să facă niște plăți“, a spus Ionel Dănciulescu la DigiSport.

Dinamo ocupă locul 4 în play-out-ul Ligii 1, fiind la doar trei puncte de zona retrogradării.

