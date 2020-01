Dinamo a început pregătirea de iarnă fără căpitanul Dan Nistor, cedat la Craiova. La reunirea lotului au absentat și cinci dintre stranierii echipei lui Dușan Uhrin.

22 de jucători au fost prezenți la primul antrenament efectuat la Săftica în 2020.

Portari: Piscitelli, Straton, Fara, Eșanu

Fundași: Corbu, Moura, Ciobotariu, Popescu, Sin, Oltay, Klimavicius, Bejan

Mijlocași: Fabbrini, Sorescu, Filip, Grigore, Bani, Șerban, Răuță, N’Diaye, Strechie, Lazăr, Mihaiu

Atacanți: Popa, Neicuțescu, Moldoveanu

De la reunirea lotului au lipsit Ante Pujlic, Filip Mrzljak, Slavko Perovic, Mattia Montini și Armando Brito. Oficialii din Ștefan cel Mare îi așteaptă pe cei cinci în zilele următoare.

Nistor, șters de pe autocar

După transferul la Universitatea Craiova, Dan Nistor a fost șters de pe autocarul alb-roșiiilor. Figura fostului căpitan fusese colantată pe geamul din spate al autocarului.

”Păi, nu mai e. M-am uitat și eu acum. L-am întrebat și eu pe Tyson. Cică a fost vremea… a bătut vântul puțin mai tare pe aici și i-a luat urechile și după aceea i-a luat și.. capul. Nu facem haz de necaz. Suntem sănătoși, asta contează” – a declarat cu umor Florin Prunea despre dispariția portretului lui Dan Nistor.

Programul pregătirii la Dinamo

Vizita medicală a roș-albilor va fi efectuată vineri, 10 ianuarie, la Institutul Național de Medicină Sportivă (INMS) din Capitală.

Lotul dinamoviștilor se va deplasa în Spania, la Benahavis, în perioada 13-23 ianuarie, pentru un stagiu de pregătire centralizată, prevăzut cu patru meciuri amicale, conform programului comunicat prin intermediul site-ului oficial al clubului:



15 ianuarie: Dinamo București vs Dynamo Dresda (Germania 2, locul 18)

18 ianuarie: Dinamo București vs Bochum (Germania 2, locul 14)

20 ianuarie: Dinamo București vs Osijek (Croația 1, locul 4)

22 ianuarie: Dinamo București vs Krasnodar (Rusia 1, locul 2)