Dinamoviştii, amăgiţi de Dorin Şerdean! Nu l-a sunat pe Dănciulescu pentru revenirea promisă

Dorin Şerdean, noul preşedinte de la Dinamo, i-a minţit pe suporterii ,,câinilor”. Le-a spus fanilor că îl va suna pe Dănciulescu, pentru a reveni la Dinamo, dar nu a făcut-o.

Acesta le-a promis dinamoviştilor că îl va contacta pe Ionel Dănciulescu, cât mai curând, pentru revenirea la club. Au trecut două săptămâni de atunci, dar fostul atacant nu a primit niciun semn încă.

,,El oricând este în sufletul meu. Noi suntem dinamoviști, suntem suporteri dinamoviști în primul rând. O să vedem despre colaborare… viața este așa cum este, never say never. E o decizie care s-a luat în situația respectivă.

Danciu rămâne dinamovistul nostru de suflet, i-am spus și lui și sigur o să ne întâlnim. Să vedem despre ce mod de a colabora este vorba. Totul este la decizia domnului Cortacero. Știe cât de iubit este Danciu de către suporteri’‘, declara Şerdean la PRO Sport, în urmă cu două săptămâni.

Dănciulescu confirmă faptul că nu a fost contactat de nimeni de la Dinamo, dar spune că nu asta este important acum.

,,Este adevărat că nu m-a căutat nimeni de la Dinamo, dar nu asta contează acum, înainte de un meci atât de important pe care echipa îl are cu Universitatea Craiova. Din punctul meu de vedere, tot ce contează sunt suporterii și echipa, nimic altceva.

Că n-am fost eu sunat, chiar nu contează în acest moment. Sunt sigur că antrenorul Cosmin Contra și băieții vor redresa situația. Și totul va reveni la normal, așa cum trebuie să fie la Dinamo. Cât despre mine, viața merge înainte. Doar Dinamo București”, a spus dinamovistul pentru Pro Sport.

Pentru Dinamo urmează meciul cu Craiova, duminică, de la ora 21:30, pe Naţional Arena.