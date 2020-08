Dinamo și CFR Cluj, puse în așteptare: “Gândul meu e să găsesc o ofertă de afară”

Liber de contract după despărţirea de Samara, Paul Anton aşteaptă oferte! Mijlocașul de 29 de ani şi-ar dori să continuie în străinătate.

Retrogradarea în liga doua din Rusia l-a determinat pe mijlocaș să rupă înțelegerea cu KS Samara, deși mai avea un an de contract.

“Mai aveam un an de contract, dar am preferat să reziliez. Am retrogradat în liga a doua și e o ligă destul de grea, cu deplasări foarte lungi, multe terenuri sintetice. Al doilea motiv a fost distanța prea mare de familie. Acum, și cu problema asta mondială cu pandemia… mi-a fost greu să mai stau departe de familie”, a declarat Paul Anton, la Digi Sport.

Anton a vorbit recent despre interesul lui Dinamo și CFR Cluj pentru el, însă recunoaște că este tentat să continuie în străinătate.

“Sunt speculații, mai mult nu am ce să comentez. Când nu e negru pe alb, nu poți să o numești ofertă concretă. De discutat, am discutat, doar că momentan și gândul meu e să găsesc o ofertă avantajoasă afară, sunt în discuții cu echipe de afară.

Da, am discutat și cu CFR și cu Dinamo, dar v-am zis, până nu e negru pe alb, nu e o ofertă concretă. Sentimental… am o familie, am 29 de ani și trebuie să gândesc pentru familia mea. Întotdeauna, mai ales în România, am ales poate sentimental, dar acum am și eu o vârstă, am o familie și trebuie să fac alegerea cea mai bună, de asta nici nu vreau să mă grăbesc.”, a spus mijlocașul român.

1 milion de euro este cota de piață a lui Paul Anton, conform transfermarkt.com