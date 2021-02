Dinamo putea avea deja un stadion modern! Dezvăluirea lui Ioan Andone: “Am văzut macheta!”

Dinamoviştii puteau avea deja un stadion modern în Ştefan cel Mare. Planurile unui grup de investitori germani din perioada în care Nicolae Badea era preşedinte s-au împotmolit din cauza situaţiei juridice a stadionului.

Stadionul Dinamo fusese iniţial inclus în lista arenelor care urmau să fie modernizate pentru EURO 2020. Arena din Ştefan cel Mare a ieşit însă din planurile autorităţilor din cauza situaţiei complicate din punct de vedere juridic.

Ioan Andone a dezvăluit că dorinţa dinamoviştilor de a avea un stadion nou putea fi împlinită cu mulţi ani în urmă, atunci când clubul era condus de Nicolae Badea. Fostul antrenor al alb-roşiiilor a dezvăluit că un grup de investitori germani îşi

”După prima experienţă, eu am văzut la domnul Badea… era în nişte negocieri cu nişte investitori germani de a face un stadion nou, chiar pe locul actualului stadion. Eu am văzut proiectul. Am văzut machetă. Erau nemţi, investitori nemţi. Dar erau complicate actele, pentru că terenul e al Primăriei Capitalei, construcţiile sunt ale Ministerului de Interne, deci acolo e încurcat. Nu contează unde e, să fie în Dinamo, să fie stadion. Dacă s-ar face la Dinamo şi Dinamo ar juca cu porţine închise”, a spus Ioan Andone la Look Sport.

Înainte de a-şi încheia mandatul, fostul premier Ludovic Orban le-a promis dinamoviştilor că Guvernul le va îndeplini dorinţa: un nou stadion în Ştefan cel Mare.