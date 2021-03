Dinamo primește întâriri! Jucătorul care și-a anunțat revenirea după două luni de accidentare

Formația din Ștefan cel Mare traversează una dintre cele mai grele perioade din istorie, iar problemele financiare din cadrul clubului se pare că și-au pus amprenta serios și pe jocul elevilor lui Jerry Gane!

Veștile proaste se țin lanț de dinamoviști în acest sezon, iar scandalul de cocaină în care este implicat clubul din cauza lui Magaye Gueye se pare că este picătura care a umplut paharul „câinilor”. După ce au acuzat probleme financiare grave în acest an, dinamoviștii nu se descurcă mai bine nici pe plan sportiv, acolo unde sunt în zona roșie a clasamentului.

Rămași fără atacantul francez, Magaye Gueye, „alb-roșii” se pare că au primit o veste bună din partea unui jucător transferat în această iarnă. Andrei Blejdea a ajuns la Dinamo în perioada de transferuri din acest an, dar nu a apucat să bifeze prea multe meciuri sub comanda lui Jerry Gane, deoarece s-a accidentat. Acum, tânărul fotbalist a revenit la antrenamentele echipei și a anunțat că în scurt timp va putea juca din nou o partidă oficială.

„Pentru că am primit multe mesaje legate de starea mea de sănătate, vreau să va mulțumesc pentru interes și grijă! De săptămâna aceasta am reînceput antrenamentele treptat! A fost și este o perioada extrem de grea în care o hernie de disc și o inflamație a unui tendon nu îmi dau pace, însă va trebui să trec peste dureri cum am făcut-o de fiecare dată!

Mâine seară nu voi juca și e o durere imensă, «prietenii știu de ce»! Sper ca în curând să revin în echipa lui Dinamo și tot ce a fost urât să se termine! Mulțumesc din suflet tuturor!”, a fost mesajul transmis de Andrei Blejdea, prin intermediul Facebook.