DDB a făcut marele anunț: “Dacă nu ne implicăm serios, Dinamo nu va putea să înceapă campionatul!”

Dinamo pare că nu a reușit să treacă peste problemele din ultimul an, iar suporterii-acționari ai “câinilor” au făcut un anunț important pentru toți susținătorii formației din Ștefan cel Mare!

“Alb-roșii” au izbutit grație ultimelor rezultate înregistrate în play-out să se salveze de la retrogradarea în Liga a 2-a, însă se pare că vor avea aceleași probleme și în noul sezon competițional. Fanii din DDB au postat în cursul zilei de astăzi un mesaj prin care au transmis că situația este în continuare delicată la club, dar și de ce au nevoie dinamoviștii pentru a scăpa de emoțiile supraviețuirii.

“Reușim!? VOI DECIDEȚI Iată ce avem de făcut! Misiunea DDB este aceea de a salva Dinamo și împreună am făcut pași importanți în acest sens, însă drumul e lung.

UNDE SUNTEM

Am luat două licențe, am salvat Săftica, achităm datorii care presupun faliment, am câștigat procese, am adus sponsori, ne “batem” cu spaniolii, sprijinim financiar CCJ, plătim salarii, prime, asigurăm deplasări și suportăm cheltuieli curente ale clubului.

Cheltuieli există și cu programul, de care nu toți suntem conștienți, amintim aici doar câteva: cardurile DDB, (sunt 15.228 acum) care ajung la membri cu eșarfe, hanoracele și alte promoționale pe care le oferim inclusiv ca premii la tombole, cheltuieli de curierat, IT, costuri cu sms-urile, costuri cu Netopia, aplicația prin care se efectuează plăți, am recondiționat din temelii și am achiziționat aparatură pentru cabinetul de recuperare fizio și așa mai departe. Ce nu putem face este să conducem clubul. De ce? Pentru că nu este menirea noastră și pentru că nu ne pricepem!

SOLUȚIA DDB!? CĂUTĂM PROFESIONIȘTI!

Am făcut asta în urma consultărilor cu președintele clubului și a câtorva oameni care știu ce înseamnă Dinamo. Decizia de a-l aduce pe Uhrin, asumată în totalitate de DDB, este confirmarea că am procedat corect!

CE AVEM DE FĂCUT

Situația continuă să fie delicată la Dinamo. Există încă datorii, amenințarea spaniolă este încă prezentă și echipa se dezintegrează, dacă nu intervenim. Suntem obligați să achităm ce avem de achitat și să construim în același timp!

DUȘAN ARE NEVOIE DE NOI

În acest moment, în clubul Dinamo există doi oameni bătuți în cuie pe pozițiile lor. Constantin Eftimescu și Dușan Uhrin. Președintelui CA îi mulțumim pentru tot ce face pentru Dinamo, iar antrenorului îi mulțumim pentru că a acceptat să vină să ajute clubul, cu orice risc. Eftimescu și Uhrin sunt punctele de sprijin ale DDB în acest moment. Oamenii ăștia au însă nevoie de sprijin și ei, iar aici intervenim noi.

– Dinamo are nevoie urgent de un PREȘEDINTE EXECUTIV și de un DIRECTOR TEHNIC. Primul trebuie să rezolve problemele administrative și să atragă sponsori, iar cel de-al doilea să îl ajute pe antrenor pentru noul sezon. La Dinamo e nevoie acută de restructurare și de oameni care simt fotbalul! DDB îi caută și sperăm că îi vom găsi!

– Dinamo nu este diferit de oricare alt club din lume. Fără bani, nici la Dinamo nu se poate face nimic. Cea mai mare parte a bugetului este asigurată de program DDB. Supraviețuirea clubului și cooptarea unor profesioniști sunt imposibile fără implicarea susținută a fanilor. Următoarele două săptămâni sunt examenul nostru! Ne prăbușim și Dinamo cade odată cu noi sau vara asta o scoatem la capăt!

– Vom declanșa în curând bătălia finală cu acționarul majoritar! Nici 1 RON investit de tine nu este pierdut, banii se pot transforma în acțiuni și reduc totodată datoriile clubului, astfel că Dinamo va putea accesa împrumuturi la bănci. Dăcă planul DDB reușeste, nu numai că vom începe noul sezon cu fruntea sus, ci există premise ca Dinamo să înceapă să producă, din nou.

SĂ TRECEM LA TREABĂ, CÂINILOR

– O să vină bani din drepturi TV, ne bazăm și pe sponsorii tradiționali, e posibil ca Dinamo să vândă și jucători.

– DDB caută parteneri și soluții alternative de finanțare.

– Dușan este ajutat în acest moment de managerul sportiv. Pe Mario Nicolae nu îl ține nimeni în brațe la club, ci ceea ce face. La Dinamo, pe banii suporterilor, mai ales, trebuie să rămână doar oameni care muncesc. Responsabilitatea DDB este imensă în acest sens!

– Bugetul pe care clubul se poate baza este în aer fără aportul suporterilor. Dacă nu ne implicăm serios, Dinamo nu va putea să înceapă campionatul!

Mai departe, rămân de rezolvat “problemele” strict ale DDB: transparența, comunicarea mai eficientă și alegerile. Pentru alegeri, urmează să stabilim împreună o dată oportună, cu mare atenție însă, pentru că alegerile necesită logistică și mai ales timp, pe care astăzi nu le avem. Depunerea candidaturilor, validarea lor, sistemul de vot, programul cu care candidații se vor prezenta în fața voastră și promovarea în mod egal a acestora necesită un pic de liniște și timpul despre care vorbeam, altfel în încercarea de a rezolva o problemă vom crea una și mai mare pentru program. Una imposibil de reparat chiar, de aceea e nevoie de rațiune, înțelegere, încredere și calm. Acestea fiind spuse, ce credeți: reușim?

STĂ ÎN PUTEREA NOASTRĂ, CÂINILOR!, s-a arătat în comunicatul celor din PCH.