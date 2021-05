Dinamo nu a scăpat de datorii. “Mai avem încă un hop!”

Dinamo s-a salvat de la retrogradare, însă nu a scăpat de datorii. Clubul din Ştefan cel Mare trebuie să achite urgent o nouă plată către ANAF.

Este vorba despre datoria care trebuie stinsă pentru ca baza de la Săftica să rămână în patrimoniul clubului. Fanii din programul DDB s-au mobilizat şi speră să reuşească o nouă lovitură în sprijinul clubului.

„LUNI AVEM ÎNCĂ UN HOP

Haideți să îl sărim împreună!

Am reușit să trecem cu bine peste un sezon de coșmar, însă Dinamo nu este încă salvat!

DDB va prezenta în curând planul pentru a merge mai departe.

Scopul este acela de a pune Dinamo pe drumul cel bun. Vrem un club care să funcționeze pe principii corecte, avem nevoie de un club sănătos și curat!

Suntem obligați să mergem cu datorii și construcție în același timp. E imposibil să îi facem echipă lui Uhrin fără să reparăm nenorociri ale trecutului!

LUNI TREBUIE SĂ VIRĂM RATA ANAF

Suma este mare, de aceea nu o vom dezvălui. Am ales această variantă pentru a nu îi descuraja pe cei mai de moral dintre noi. Este varianta care funcționează, așa am reușit să achităm datorii uriașe, bani pe care toți spuneau că e imposibil să îi adunăm! Știți foarte bine că am reușit, deci aveți încredere!

Dacă vom reuși și de această dată, aceasta este modalitatea, ne facem fiecare partea și suma pe care am strâns-o pentru a rezolva situația o vom dezvălui la final. Acelea sunt momentele în care am realizat cu toții forța pe care o avem, sunt clipele care ne-au făcut mereu să fim mândri de noi!”, apare în comunicatul emis de PCH.

La mijlocul lui aprilie, fanii dinamovişti reuşiseră să mai achite o parte din datoria către ANAF. Suporterii au plătit 35.000 de euro şi au reuşit să respecte termenul impus de către instituţia statului.