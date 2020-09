Dinamo Kiev a făcut un pas important pentru calificarea grupele Ligii. Reacția lui Mircea Lucescu

Victoria obținută pe teren străn îi apropie pe cei de la Dinamoe Kiev de prima prezență în grupele Champions League după 4 ani de absență. De Pena a adus victoria oaspeților într-un moment în care belgienii se aflau în inferioritate numerică. Meciul a fost condus de o brigadă românească avându-l la centru pe Ovidiu Hațegan.

”Așa cum am spus înainte de meci, cel mai important lucru în acest joc este rezultatul și sunt foarte mulțumit de el. Astăzi am început foarte bine, am marcat repede și speram să putem înscrie atât al doilea cât și al treilea gol.