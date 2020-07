Dinamo, într-o situație imposibilă! Mulțescu e resemnat: “Nu mai am mari speranțe”

Gheorghe Mulțescu este de două zile antrenorul lui Dinamo, dar și-a pierdut deja speranța. Șase jucători au fost depistați cu noul coronavirus, iar Mulțescu e resemnat și nemulțumit că trebuie să apeleze la fotbaliști juniori pentru restul meciurilor din play-out-ul Ligii 1.

Meciul dintre Dinamo și Chindia, programat în această seară, a fost amânat. Prin urmare, programul din play-out-ul Ligii 1 trebuie modificat, având în vedere că ‘roș-albii’ au și meciuri restante.

‘Câinii roșii’ se află pe penultimul loc în clasament.

“SMURD-ul nu mai poate face față la asemenea provocări, la un asemenea adversar imbatabil! Sperăm ca o parte din jucătorii care au fost găsiți pozitiv să iasă negativ la următoarea testare, să recuperăm cât mai mulți jucători, să ne adunăm răniții și să vedem ce formulă mai putem scoate.

Am făcut cu ei 2 antrenamente, au fost foarte vioi, dinamici, mi-au plăcut foarte mult, ne făceam speranțe, iluzii, nu am observat nimic în starea lor. Acum online ce poți să faci 4-5 zile? Mă gândesc la capacitatea fizică în primul rând… apoi dacă nu voi putea alinia o echipă competitivă, va fi foarte greu, nu mai am prea mari speranțe.

Mi-am asumat răspunderea la ceea ce era acum două zile, acum fiecare antrenor vrea o echipă cu care să facă față! Acum o să iau lista de jucători de la juniori, vedem ce putem găsi, o situație foarte grea“, a spus Gigi Mulțescu la DigiSport.