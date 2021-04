Bogăție pe timp de pandemie! Dinamo, încasări mai mari din bilete în 2020, record în România

Dinamo are un sezon dezastruos din toate punctele de vedere, după ce în vara lui 2020 a ajuns pe mâinile spaniolului Pablo Cortacero.

Dinamo a ajuns să se bată la retrogradare în Liga 1, lotul echipei fiind unul destul de subţire din cauza problemelor financiare din acest moment. Deşi Dinamo a avut venituri de milioane de euro în ultimii ani, în acest moment a ajuns într-o situaţie în care doar fanii din DDB mai bagă bani la club.

Supusă la toată această avalanșă de probleme, Dinamo are parte și de vești bune, stabilind chiar și recorduri absolute la nivel național. Clubul din Ștefan cel Mare a avut încasări mai multe din bilelele vândute în anul 2020, an fără spectatori în tribune din cauza restricțiilor generate de pandemie, față de 2019, când fanii ”câinilor” aveau voie să asiste la meciurile favoriților. Veniturile din bilete au însumat 255.000 euro în 2020, cu 10 la sută peste suma încasată din întregul an competițional 2019.

Dinamo a ajuns la situația asta unică datorită programului Doar Dinamo București, care a demarat un proiect prin care suporterii să achiziționeze bilete virtuale, la prețul de cinci lei, la meciurile cu porțile închise, iar banii obținuți în urma vânzărilor de tichete să fie direcționați către bugetul clubului. Astfel, s-au strâns două tremi din acei 255.000 euro. Cealaltă treime a venit din derby-ul cu FCSB din februarie 2020, disputat pe Arena Națională, la care au asistat 27.000 fani.

Media de spectatori la meciurile de ”acasă” a lui Dinamo, trei pe Arena Națională și 18 în Ștefan cel Mare, în anul 2019, a fost doar de 3.145, departe de pretențiile unui club de top din fotbalul românesc.