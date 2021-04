Dinamo, din nou în corzi: ,,E o formaţie în suferinţă, măcinată de probleme! Trebuie să bage echipe sub ea în clasament”

Dinamo Bucureşti se pregăteşte deja de al doilea meci în play-out acolo unde va întâlni echipa celor de la UTA Arad, în Ştefan cel Mare.

Înaintea meciului de la Bucureşti, dintre Dinamo şi UTA, Laszlo Balint, antrenorul celor de la Arad, a susţinut o conferinţă de presă.

Acesta esta de părere că urmează un meci dificil pentru formaţia sa, întrucât Dinamo are neveio de victorii şi puncte pentru a se salva de la retrogradare. Balint o vede pe Dinamo drefp o formaţie în suferinţă.

,,Dinamo este o echipă în suferinţă, măcinată de destul de multe probleme, dar care are în componenţă jucători de calitate. Cu siguranţă vor dori să câştige pentru că situaţia lor în clasament nu e una deloc bună. Dinamo are puncte forte, dar şi vulnerabilităţi şi e esenţial să speculăm orice vulnerabilitate. Şi să fim foarte echilibraţi, cum am fost în ultimele partide.

Poate că noi suntem un pic mai relaxaţi sau mai liniştiţi după victoria din prima etapă a play-out-ului, în timp ce Dinamo trebuie să bage echipe sub ea ca să iasă din acea zonă a clasamentului. Noi am demonstrat însă că ştim să gestionăm presiune. Într-un anumit context am putea spune că şi un punct ar fi bun cu Dinamo, dar noi mergem clar cu ideea de a câştiga.”, a declarat Laszlo Balint, la conferinţa de presă.

Meciul dintre Dinamo şi UTA Arad, din etapa a 2-a a play-out-ului Ligii 1, se va disputa marţi, în Ştefan cel Mare, de la ora 21:30.

Înaintea acestui joc, Dinamo se află pe locul 8 în play-out, cu 15 puncte, în timp ce UTA se află pe poziţia a doua, cu 22 de puncte.