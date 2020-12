Dinamo este foarte aproape să mai piardă un jucător important: “Dacă nu rezolvă problemele, trebuie să plec!”

“Câinii” își pun mari speranțe în întâlnirea care va avea loc astăzi în Adunarea Generală a Acționarilor și speră ca situația să se rezolve și clubul să revină la normalitate!

Dinamo a remizat aseară în ultimul meci din acest an, 1-1 contra Academicii Clinceni, și se află în acest moment pe locul 10 în ierarhie, la patru puncte de primul loc care duce în play-off.

Dacă din punct de vedere sportiv formația condusă de Jerry Gane a arătat că poate crea probleme, din punct de vedere financiar lucrurile nu se mișcă, iar jucătorii nu au primit niciun ban de mai multe luni.

Juan Camara (26 de ani), unul dintre transferurile reușite de noii acționari spanioli, a mărturisit că nu știe cât mai poate rezista la Dinamo, deoarece nu a primit de la Cortacero nici măcar un euro de când a sosit în România.

“Acum nu ştiu ce o să fac, eu am încercat să suport totul până în ultima zi pentru că situaţia era complicată. Nu ştiu ce se va întâmpla până în ianuarie când trebuie să ne întoarcem. Eu îmi doresc să rămân aici dacă se rezolvă problemele, dacă nu, trebuie să mă gândesc la viitorul meu.

Nu ştiu deocamdată. Încă am o mică speranţă că se vor rezolva toate problemele. Eu când mă implic într-un proiect, încerc să termin contractul!

Dacă nu rezolvă problemele, trebuie să plec pentru că e o situaţie dificilă pentru mine, pentru familia mea şi pentru colegii mei. Săptămânile următoare sunt decisive pentru viitorul meu. Aceste 4 luni au fost dificile.

Au fost ani şi mai răi, până la urmă nu mă pot plânge pentru că eu căutam o echipă să joc, să mă simt important. Situaţia a fost dificilă, dar echipa a luptat până la final. Până acum am încercat să dăm totul pentru a fi cât mai sus în clasament, dar când sunt probleme financiare atât de mari, e dificil. Nu am primit nciun ban, sunt de patru luni aici şi am jucat de plăcere!”, a spus Camara, la finalul meciului cu Clinceni.