Dinamo, acuzată de un fost jucător că i-ar fi falsificat semnătura! ”Câinii” riscă depunctarea

Dinamo venea după trei victorii consecutive în play-out și se părea că situația se îmbunătățește, însă lucrurile au luat o întorsătură neașteptată.

Formația din Ștefan cel Mare este acuzată de un fost jucător că i-ar fi falsificat semnătura în momentul în care i-a fost reziliat contractul și, astfel, Dinamo riscă sa fie depunctată.

Jordan Mustoe a fost transferat de ”câini” în perioada de mercato din iarna lui 2019, atunci când la cârma echipei se afla Mircea Rednic. Fundașul englez nu s-a ridicat la nivelul dorit, iar oficialii lui Dinamo au încercat să scape de el după doar câteva luni. Ulterior, jucătorul de 30 ani a reclamat clubul din Ștefan cel Mare la TAS pe motiv că oficialii ”câinilor” i-au falsificat semnătura atunci când l-au îndepărtat de la echipă.

Impresara fundașului, Laurette Nogo, a declarat că în acest moment cazul se judecă la TAS, iar instanța juridică va da un verdict în perioada următoare. În cazul în care se adeverește plângerea lui Mustoe, atunci Dinamo riscă să fie depunctată.

„Am colaborat cu Dinamo și, de fiecare dată când colaborez cu ei, apar problemele. Am semnat cu Jordan Mustoe în 2019. Am plecat cu el tot în scandal, am ajuns la TAS. Ne judecăm și acum. În două sau trei săptămâni cred că se va da decizia finală. Am avut conferința video cu TAS acum o lună sau acum trei săptămâni și urmează decizia finală.

El a semnat un contract pe doi ani și a fost dat afară cu semnătura falsificată, așa că mi se pare normal ceea ce Jordan a trebuit să facă. O să vedem decizia TAS-ului, nu aș vrea să zic nimic. Bănuiesc că, dacă vom câștiga noi, Dinamo riscă depunctarea în cazul în care nu se plătește”, a dezvăluit Laurette Nogo, conform gsp.ro.

Ba mai mult, cea care îl reprezintă pe Mustoe a divulgat faptul că fundașul englez nu este primul asemenea caz cu care are de a face cu cei de la Dinamo. Și Teddy Mezague a întâmpinat astfel de probleme în Ștefan cel Mare.

”Dacă stăm să ne gândim, cam toate cluburile procedează așa când vor să dea un jucător afară. Falsificarea semnăturii e ceva nou în campionatul românesc, numai Dinamo putea să facă așa ceva. Mustoe nu e singurul care a avut asemenea probleme cu ei. A mai fost și alt jucător, Teddy Mezague, și el a avut aceeași problemă cu Dinamo”, a mai spus impresara Laurette Nogo, conform sursei menționate.

A venit și reacția oficialilor de la Dinamo la acuzațiile primite: ”Dinamo respiră, Dinamo trăiește și se pare că asta deranjează pe mulți. Nu mă surprinde că apar tot felul de astfel de lucruri acum, când suntem într-un moment bun. Toate astea nu fac decât sa ne întărească și sa ne unească și mai mult”, a spus Mario Niculae, managerul ”câinilor”.