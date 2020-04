Dinamo a rezolvat problema licenței, iar veștile bune de la miezul nopții nu se opresc aici!

”Peluza Cătălin Hîldan” a emis un comunicat de presă în care a oferit noi detalii despre tot ceea ce se întâmplă la clubul din Ștefan cel Mare.

Fanii dinamoviști le-au mulțumit tuturor celor care au pus umărul la salvarea clubului roș-alb și anunță vremuri bune la Dinamo.

Suporterii au precizat că sunt la un pas de a plăti banii necesari pentru licența pentru următorul sezon din Liga 1 și au explicat că soarta echipei din Capitală se va schimba radical odată cu preluarea clubului de către o societate puternică din Spania.

”COMUNICAT din partea boardului DDB

Dragi dinamoviști,

în numele boardului DDB, dorim să vă mulțumim tuturor pentru susținerea proiectului socios ProgramDDB!



După cum ați văzut, toată strădania noastră de până acum a dat rezultate. Iată câteva din momentele importante din ultimele luni:

1. Am evitat colapsul financiar în februarie, când am achiat restanțele salariale ale jucătorilor.

2. Am cerut să fim de față în momentul în care s-au făcut plățile către jucători, apoi am făcut publice ordinele de plată către jucători și staff tehnic.

3. Jucătorii și-au primit banii chiar înainte de meciul derby cu FCSB și au fost foarte motivați.

4. Prin inițiativa noastră a fost închiriată Arena Națională la acel meci. Ne-am ocupat de vânzarea biletelor și am transformat evenimentul într-un succes financiar.

5. Am reușit să obținem un acord cu sponsorul principal și să punem deviza noastră ”Doar Dinamo București” pe piept, pe tricourile jucătorilor.

6. Am scos la licitație acele tricouri care au generat alte fonduri pentru Dinamo prin ProgramDDB.

7. Astăzi am trecut de 5000 de membri în acest proiect socios.

8. Mulți dintre membrii DDB și-au extins abonamentul în avans pe următorii ani pentru a asigura sumele necesare obținerii licenței de Liga 1.

9. Am reușit să strângem peste 1.700.000,00 lei prin platforma DDB cu o creștere pe 312% de la începutul anului.

10. Poate cea mai importantă realizare, am achiziționat un pachet de 10% din acțiunile clubului.

Toate acestea cu ajutorul și cu susținerea materială și morală a oamenilor ca voi

Totul pentru a ajuta Dinamo, într-o perioadă în care acționarul majoritar a refuzat să mai investească.

Între acțiunile care urmează pe termen scurt, le enumerăm pe cele mai importante:

1. Suntem pe punctul de a salva Dinamo achitând prin ProgramDDB întreaga sumă pentru obținerea licenței de Liga 1 și a celei pentru Cupele Europene.

Vom lansa o sesiune de vot pe platforma DDB și dacă membrii vor fi de acord, de luni vom începe plățile.

2. Pregătim alături de sponsorul tehnic tricourile pentru sezonul următor, pe care vor fi trecute numele tuturor celor înscriși în ProgramDDB până la obținerea licenței.

3. Pentru luni 27 aprilie, am organizat o partidă de fotbal virtual pe Național Arena, în speranța de a nu rămâne doar cu echipa virtuală Dinamo. Banii strânși vor completa sumele pentru salvarea fotbalului real.

Este nevoie de mobilizarea voastră în cumpărarea de bilete.

ȘI PUNCTUL CEL MAI IMPORTANT:

4. Boardul DDB și-a desemnat specialiștii în domeniul juridic și financiar, într-o delegație condusă de avocatul Sorin Vlădescu pentru a participa la tratativele de preluare a clubului de către o puternică societate din Spania.

Trebuie să vă spunem că nu este vorba de un fond de investiții așa cum s-a vehiculat în presă, ci de o persoană juridică alături de o persoană fizică, aceasta din urmă fiind o importantă personalitate în sport și în fotbal.

– în ultima perioadă am avut o serie întrevederi cu reprezentanții FC Dinamo 1948 în care am prezentat strategia noastră. Am cerut acționarului majoritar să nu vândă clubul în pripă, pentru că vom veni cu soluții care includ atragerea de investitori puternici.

– E foarte important faptul că suporterii, cei care vor cel mai mult binele clubului, pot fi consultați înainte de vânzarea clubului. Nu trebuie să depindă totul de decizia unui singur om, care mai este și disperat să scape de echipă în orice condiții.

– Tot timpul am urmărit salvarea clubului. Deținerea de acțiuni, în sine, este o chestiune secundară. Dar fiind acționari, SUPOERTERII SUNT CONSULTAȚI ÎN DECIZIILE MAJORE. Acest lucru este important.

– Chiar dacă sunt șanse foarte mari ca această tranzacție să se realizeze, în momentul actual nu este timp suficient pentru ca potențialul investitor să rezolve problema licenței. Am convenit ca ProgramDDB să intervină și să achite costul integral pentru obținerea licenței. Nimeni nu ar fi interesat să preia un club ca Dinamo din Liga a 3-a.

– Îi mulțumim d-lui Ioan Andone pentru implicare, pentru colaborarea cu boardul DDB pe parcursul acestor tratative și pentru felul în care a vorbit despre suporteri ca despre cel mai important capital al lui Dinamo.

DINAMO NU VA MURI NICIODATĂ!

Și tu trebuie să faci parte din viața lui Dinamo în momentele sale istorice! Devino membru DDB aici: www.programddb.ro

LUNI TREBUIE SĂ UMPLEM ARENA!” au anunțat dinamoviștii.