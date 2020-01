Dinamo a plecat astăzi în cantonamentul din Spania. Fotbaliștii vor avea un zbor obositor, în comparație cu celelalte echipe din Liga 1, după ce șefii au ales varianta cu escală la Istanbul. În cele din urmă, Florin Prunea și Ionel Dănciulescu fac deplasarea cu echipa.

Delegația lui Dinamo a plecat de dimineață din București și va ateriza la Malaga abia la ora 16:30, ora Spaniei.

Președintele Florin Prunea și team managerul Ionel Dănciulescu au îngropat deocamdată securea războiului cu Ionuț Negoiță și Bogdan Bălănescu și au plecat cu echipa. Celor doi li s-au luat bilete de avion abia aseară.

„Am fost sunat ieri în jurul prânzului de către patron și am fost chemat la o discuție, am spus tot ceea ce aveam de spus. Din punctul meu de vedere s-au rezolvat toate, a fost o discuție constructivă, a fost o lipsă de comunicare și am convenit ca începând de astăzi să vorbim mai mult și să ne întâlnim mai des.

În momentul de față voi fi mult mai apropiat de Negoiță, veți vedea. Cu Bălănescu n-am treabă, fiecare trebuie să-și vadă de treaba lui, fiecare cu atribuțiile lui. Nu ne-am certat nici înainte.

Avem o firmă serioasă care se ocupă de bilete. Aseară mi-au găsit mie și mai târziu lui Danciu. Nu ne vom întoarce cu echipa, ci cu o altă companie aeriană, direct la București.

Cu siguranță că în cel mai scurt timp băieții își vor primi o parte din bani și după aceea se vor regla aceste lucruri„, a spus Florin Prunea.

25 de jucători au făcut deplasarea la Benahavis, Spania.

Portari – Ricardo Piscitelli, Cătălin Straton, Ştefan Fara.

Fundaşi – Ante Puljic, Laurenţiu Corbu, Gabriel Moura, Denis Ciobotariu, Mihai Popescu, Florin Bejan, Andrei Sin, Lukas Skovajsa.

Mijlocaşi – Filip Mrzljak, Diego Fabbrini, Deian Sorescu, Ioan Filip, Ricardo Grigore, Ionuţ Şerban, Alexandru Răuţă, Mamoutou Ndiaye, Andreas Mihaiu, Ahmed Bani.

Atacanţi – Slavko Perovic, Daniel Popa, Robert Moldoveanu, Mattia Montini.

Dinamo va juca patru meciuri amicale în Spania, după cum urmează: