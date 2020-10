Din nou probleme la FCSB! Încă 5 fotbaliști au fost depistați pozitiv în urma ultimei testări!

Coșmarul focarului de coronavirus continuă la FCSB!

După revenirea mai multor jucători de bază din cadrul echipei odată cu vindecarea de coronavirus și după victoria din derby cu Dinamo, pentru FCSB reapar problemele.

Potrivit ProSport, Ovidiu Popescu, Andrei Miron, Iulian Cristea, Valentin Crețu și Andrei Pandele sunt jucătorii de la FCSB care au fost depistați pozitiv cu COVID-19!

Situația de la echipa roș-albastră este una greu de înțeles. Popescu, Miron, Crețu și Cristea tocmai au fost declarați vindecați și au jucat în derby-ul cu Dinamo de săptămâna trecută. Aceștia au stat două săptămâni în carantină până să fie testați negativ. Au revenit la antrenamente, dar acum sunt nevoiți să reintre din nou în izolare.

“Ne bucurăm că am trecut peste aceste momente grele. A fost o periodă grea, dar nu zic că a fost o minune. Eu am stat 16 zile în carantină. Am fost singurul care a stat atât, dar am trecut peste. Am avut inimă, am arătat că suntem o echipă şi un grup unit.“, declara Iulian Cristea după meciul cu Dinamo.