Dică le răspunde fanilor steliști care l-au criticat: „Voi nici nu știți cum am ajuns la echipă”

Nicolae Dică le dă replica suporterilor steliști care l-au contestat vehement în ultima perioadă, deoarece este de partea lui Gigi Becali în conflictul cu CSA Steaua.

Fostul fotbalist și antrenor al FCSB este de părere că înverșunarea fanilor împotriva sa este una nefondată, deoarece el a făcut sacrificii pentru a ajunge la Steaua și nu avea să știe la acea vreme cum se realizase vânzarea clubului către Gigi Becali.

„Am văzut că au spus că am venit la Steaua pentru bani. Păi, bă băieți, voi nici nu știți cum am ajuns la Steaua, aveam ofertă mai mare de la Dinamo și Frankfurt, dar în nebunia mea am ales să merg la Steaua.

Frankfurt în anul acela eram la retrogradare, dar din punct de vedere financiar era dublu. Am venit pentru că mi-am dorit să joc la Steaua. A fost un vis al meu pe care mi l-am îndeplinit.

Nu-i înțeleg de ce sunt așa înverșunați, când am ajuns eu la Steaua, scria pe tricou Steaua, jucam în Ghencea. Când am venit la Steaua trebuia să-i zic lui Becali «vedeți că eu sunt Dică de la Pitești, arătați-mi și mie actele»?”, a spus Nicolae Dică, pentru Telekom Sport.

Cinci sezoane a evoluat Nicolae Dică la FCSB.